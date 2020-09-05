Tartıştığı husumetlisini sokak ortasında vurdu

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Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)KARABÜK´ün Safranbolu ilçesinde, V.A. sokak ortasında tartıştığı M.G.´yi tabanca ile vurdu. Yaralanan M.G. tedavi altına alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Barış Mahallesi Arpacı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan M.G ile V.A. sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. V.A., bu sırada üzerine taşıdığı tabancayı çekip, M.G.´ye ateş etti.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı M.G.´yi ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Yaralı tedaviye alınırken, V.A. olay yerinde gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Ovacık Yasin ALDEMİR

2020-09-05 11:19:31



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