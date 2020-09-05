Vali Gürel'den köy ziyaretleri

Karabük Valisi Fuat Gürel, Şenler ve Kahyalar köyünü ziyaret etti.

Vali Gürel beraberinde İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Engin Köktürk, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü ile birlikte Karabük merkeze bağlı Şenler köyünde çiftçilik yapan İrfan Akçin ile Fikriye Kuş'a ait seraları ziyaret etti.

İrfan Akçin'e ait bağ alanı ile seralarını gezen Vali Gürel, Tarım ve Orman Bakanlığı Destek programlarından yararlanarak 240 metrekare plastik yüksek tünel sera kuran Fikriye Kuş'a ait serayı gezerek dalından üzüm ve domates topladı. Misafirperverlikleri için Şenler Köyü Muhtarı Erdoğan Adakan ile İrfan Akçin ve Fikriye Kuş ailelerine teşekkür eden Vali Gürel, yetiştirdikleri ürünün hasadının bol ve kazancının bereketli olması temennisinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2019 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SODES) kapsamında Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak başvuru sahibi olduğu "İyi Tarım Uygulamaları Kapsamında Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği" Projesi ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) hibe desteği ile Karabük'te kullanılmayan tarım arazilerinin modern tarım teknikleri ile kullanılabilir hale getirilerek kırsalda kadın ve genç istihdamını artırmak amacıyla SS Kahyalar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından bin 50 metrekare taban alanlı 15 adet seranın yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Vali Gürel, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık'tan bilgi aldı.

Kahyalar köyü Çakıllar Mahallesi'nde ikamet eden köy sakinleriyle bir araya gelerek bir süre sohbet eden Vali Gürel, köy sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

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