Karabük’te bursluluk sınavına giren çocukların velileri koronavirüsü hiçe saydı

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Karabük’te öğrenciler, bursluluk sınavına koronavirüs tedbirleri kapsamında girerken, dışarıda kendilerini bekleyen ailelerin sosyal mesafeyi gözetmediği dikkatlerden kaçmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20202021 Eğitim öğretim dönemi bursluluk sınavları Karabük’te yapıldı. Sınav öncesinde öğrencilere maske verildi ve elleri dezenfekte edildi. Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sınava girecekleri salona alınan öğrenciler, 100 soruyu doğru cevaplamak için ter döktü.

Karabük’te 6 okulda bin 557 öğrenci bursluluk sınavında ter dökerken, dışarı onları bekleyen aileleri ise koronavirüse rağmen sosyal mesafeye dikkat etmedi. Sınav çıkışı okulun önünde toplanan onlarca aileyi görevli polis ekipleri ile İl Milli Eğitim Müdür Nevzat Akbaş sürekli uyarılarda bulundu.

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