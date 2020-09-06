KPSS adaylarını polis, sınava yetiştirdi 

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Yasin ALDEMİR/KARABÜK (DHA)-KARABÜK´te, Kamu Personeli Seçme Sınavı´na (KPSS) girecek adaylardan geç kalanları polis sınava yetiştirdi.

KPSS'ye girecek adaylar, erken saatlerde sınav merkezlerine geldi. Adaylar sınav görevlileri tarafından yapılan kontrollerin ardından içeri alındı. Kapıda bekleyen polisler ve güvenlik görevlileri tarafından sık sık sosyal mesafe ve maske uyarısı yapıldı. Karabük Üniversitesi´nde ise KPSS yoğunluğu yaşandı. Kapıların saat 10.00´da kapanacağını bilen bazı adaylar koşarak sınava yetişti. Karabük Üniversitesi kampüsünün önünde bekleyen servis araçları adayları alarak, sınav merkezlerine götürdü. Bazı adaylar geç kalınca polisler devreye girerek, polis araçlarıyla adayları sınava yetiştirdi.

DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2020-09-06 11:40:53



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