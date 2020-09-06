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(Özel) Kereste fabrikasında çalışan kadınlar erkeklere taş çıkartıyor İşçi kadınlar kesici makineleri mutfak robotu gibi kullanıyor Fabrika İşletme Müdürü Merve Çakır: “Sanayileşmede kadınlar yedek parça deyiminden artık ana parça yerine geldi” Fabrika işçisi Nezahat Kaskatı: “Bu işe başlarken erkek işi olunca zorlanmıştık, şimdi alışınca bize daha kolay geliyor”

İHA

(Özel) Kereste fabrikasında çalışan kadınlar erkeklere taş çıkartıyor İşçi kadınlar kesici makineleri mutfak robotu gibi kullanıyor Fabrika İşletme Müdürü Merve Çakır: “Sanayileşmede kadınlar yedek parça deyiminden artık ana parça yerine geldi” Fabrika işçisi Nezahat Kaskatı: “Bu işe başlarken erkek işi olunca zorlanmıştık, şimdi alışınca bize daha kolay geliyor”

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarının yer aldığı ve orman işçiliğinin yoğun olduğu Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan kereste fabrikasında çalışan kadınlar, fabrikadaki kesici makineleri mutfakta kullandıkları robotlar gibi kullanarak ekmeğini ağaçtan çıkarıyor.
Daha çok erkeklerin yaptığı iş olarak bilinen kereste fabrikasında çalışan 5 kadın, hem ev ekonomilerine hem de ülke ekonomisine katkı sunuyor. Mesleğin zor olmasına rağmen bu zorluğun altından kalkan kadınlar, azimleriyle de örnek oluyor. Gündüz Karagül kereste fabrikasında, akşam da evlerinde çalışan kadınların oyuncaktan keresteye kadar ürettikleri ürünler, hem yurt içine hem de yurt dışına gönderiliyor.

"Kadınların üretmesi daha farklı"
Kereste fabrikasında 5 yıl önce çalışmaya başlayan Nezahat Kaskatı, burada çalıştığı için mutlu olduğunu belirterek, "Burada çalışan bütün makineleri kullanıyoruz. Hangisinde iş varsa ona göre makinelerde görev yapıyoruz. Oyuncaktan keresteye kadar alınan siparişe göre iş çıkartıyoruz. Başta bu işe başlarken, erkek işi olunca zorlanmıştık ve şimdi alışınca bize daha kolay geliyor. Sonuçta hepsi kesici makineler ve tehlikeli. Baştan kokuyorsun ama zamanla alışınca merak edip işe kolay adapte oluyoruz. Yaptığımız ürünlerin yurt içinden ziyade yurt dışına da gitmesi bize ayrı bir mutluluk veriyor. İnsanın üretmesi güzel bir şey hele kadınların üretmesi daha farklı. Sağolsun fabrika sahibi Murat Karagül’ün destekleri ile burada ülke üretimine ve kalkınmasına katkı sağlıyoruz. En büyük işleri aslında kadınlar yapıyor. Daha meraklılar ve kurallara göre çalışıyorlar” dedi.

“Sanayileşmede kadınlar yedek parça deyiminden artık ana parça yerine geldi”
Kereste fabrikasının İşletme Müdürü Merve Çakır, istihdam oranında 21. yüzyılın kadınlar için yükseliş devri olduğunu söyledi. Çakır, sanayileşme bakımından biraz ağır gibi görünse de kadınların yedek parça deyiminin artık ana parça yerine geldikleri için şu an erkeklerden daha başarılı olduklarını kaydederek, “Tek sorun ağır malzemeler ve çok çok büyük makinelerde kadınlar yapabilse de erkeklere önem veriyoruz. Bu nedenle eşit miktarda çalışma sağlıyoruz” dedi.

“Yeni fabrika ile istihdama daha çok katkı sağlayacağız”
Fabrikaya gelen ağacın en küçüğünden en büyüğüne kadar her parçasının değerlendirildiğini aktaran Çakır, “Zeka oyunları, ıstıka, tavla ve mobilya takımı yapıyoruz ve aynı zamanda demonte ürünleri yapıyoruz. Demonte ürünleri de çeşitli yerlere gönderip, onlar için farklı bir alan oluşturuyoruz. Şimdi yeni bir fabrika kuruyoruz. Mobilya üzerine ve orada da ilk etapta 200 kişi çalışacak. Orada yine bayan ağırlıklı istihdamımız olacak. Bölüm bölüm büyüyerek 5 senelik programda 500 kişilik istihdam hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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