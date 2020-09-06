Ev ve ambar, alev alev yandı 

Yasin ALDEMİR/EFLANİ (Karabük), (DHA) KARABÜK´ün Eflani ilçesindeki ahşap evde çıkan yangın, yanındaki ambara da sıçradı. Yangında yaralanan olmazken, ev ve ambar, küle döndü.
Eflani´ye bağlı Ovaşeyhler köyü Gemicioğlu Mahallesi'ndeki Selahattin Aykut ve Ahmet Gemici´ye ait ahşap evde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin yanındaki ambara da sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ve Orman İşletme Şefliği´ne bağlı ekipler, yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında kimse yaralanmazken, ev ve ambar ise kullanılamaz hale geldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Eflani Yasin ALDEMİR
2020-09-06 15:35:16
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