Karabük Vali Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

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Karabük Vali Yardımcısı Barboros Baran, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında birçok il ve ilçede vali yardımcısı ile kaymakam görevden alındı. Bir süredir Karabük Vali Yardımcılığı görevini yürüten Barboros Baran da FETÖ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

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