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Mucize bitkinin ekimi yapıldı 

DHA

Mucize bitkinin ekimi yapıldı 


Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU(Karabük), (DHA)- KARABÜK´ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, gıda, kozmetik ve ilaç sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın ekimi başladı. 
Boya, gıda, kozmetik ve ilaç sektörlerinde kullanılan safranın ekim hazırlıkları başladı. Safranbolu'da ekimi ağustos ortası ve eylül ayının ilk haftasında yapılan safranın hasadı ekim ve kasım aylarında, 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde yapılıyor. Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilo safran üretilebiliyor. 
Bu yıl 22 dönüm alanda ekim yapacaklarını, yaklaşık 15 kilogram ürün elde etmeyi hedeflediklerini belirten safran üreticisi İsmail Yılmaz, "Soğanların Haziran ayında sökümü yapılıyor. Ağustos-Eylül aynına kadar dışarda bekletiyoruz. Hava bu dönemde birazcık sıcaktı onun için dikime geç başladık. Bu hafta itibariyle dikimi tamamlayacağız. 3,5 ton civarında da soğanımız var. Diktikten sonra da ekim ayının içerisinde de hasadını yapacağız. Ortalama 1 dönümden 600 gram ürün alıyoruz. Geçen yıl 13,5 kilogram ürün almıştık. Bu yıl inşallah 15 kilogram ürün bekliyoruz." dedi. 
DHA-Genel Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR
2020-09-08 08:31:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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