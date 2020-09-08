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Belediye başkanından korkutan virüs açıklaması Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili: "Biz şuanda Türkiye ortalamasının en az 12-13 kat üstünde seyrediyoruz. Bu gerçekten çok tehlikeli bir rakam"

İHA

Belediye başkanından korkutan virüs açıklaması Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili: "Biz şuanda Türkiye ortalamasının en az 12-13 kat üstünde seyrediyoruz. Bu gerçekten çok tehlikeli bir rakam"

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük'ün korona virüs (Covid19) pozitif sayısı bakımında Türkiye ortalamasının 1213 kat üzerinde seyrettiğini bildirdi.
Başkan Vergili, havaların sıcak olması nedeniyle virüs ağır seyrettiğini söyledi.
Ülke insanının Avrupa'ya nazaran insanların bir arada oldukları olgulara daha fazla önem verdiğini ifade eden Vergili, "Herkes çocuğuna çok iyi bir düğün yapmak ister ama artık dünyada saatlerin durduğu bir dönemde bizimde kurallara uymamız lazım. Düğünü bu döneme denk gelen gençler biraz şanssız bir döneme denk geldiler. Bu dönem gençler 'düğünümüz olsun, dostlarımız gelsin' diye düşünmemeli. Her düğün merasiminden, her cenaze töreninden mutlak suretle 12 kişi nasibini alıyor. Bu iş böyle devam ederse sonu facia olur. Türkiye'de şuana kadar 22 bin 500 vak'a var. Bu hasta sayısına göre Karabük'te ortalama hasta sayısının 70'i geçmemesi lazım. Biz şuanda Türkiye ortalamasının en az 1213 kat üstünde seyrediyoruz. Bu gerçekten çok tehlikeli bir rakam. Bu rakamlar her tarafta sıkıntı oluşturuyor. Belediyemizde de bu sıkıntı oluşturuyor ve biz sürekli olarak bunu telafi etmeye çalışıyoruz. Virüse yakalanan belediye personeli arkadaşlarımızın sayısı toplamda 100'ü geçti. Geçenlerde itfaiye personelimizde ve su işleri personelimizde çıkan bir virüsten dolayı komple bir gurubu karantinaya aldık. Ama tabi vatandaşımız '5000 Evler'de öğlen su arızası oldu tam gece 12'ye kadar devam etti, bu nasıl bir vicdan' diye sosyal medyaya yazabiliyor. Virüs bizim çalışmalarımıza da sekte vuruyor" diye konuştu.
İnsanların devletin önlemlerini beklemeden kendilerinin de virüse karşı önlem alması gerektiğini aktaran Vergili, "Bizim bireysel olarak dikkat etmemiz gereken bir yaşam tarzı içerisindeyiz. Böyle bir ortama bu düğün merakı neden bunu anlamıyorum. Ben bunu yalnız vatandaşlar için söylemiyorum. Bizim belediye başkanı arkadaşlarımızda bile var. Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya Bey başka bir belediye başkanı arkadaşının toplantısına gidiyor, toplantıyı düzenleyen belediye başkanı kendisindeki semptomları bildiği halde o toplantıyı düzenliyor ve etrafındaki bir sürü kişi hastalanıyor. Dediğim gibi çok dikkatli olmamız gerekiyor" diye konuştu.

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