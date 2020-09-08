AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığı’na Genel Merkezde yapılan istişareler sonucunda Özkan Çetinkaya getirildi.

AK Parti Karabük İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen temayül yoklamasına AK Parti Bursa Milletvekili ve Karabük Koordinatörü Dr. Mustafa Esgin başkanlık yaptı.

Temayül yoklamasının ardından AK Parti Genel Merkezinde yapılan değerlendirmeler sonucu AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığına Özkan Çetinkaya belirlendi.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızca yapılan istişareler ve gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonrası AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığına Özkan Çetinkaya aday olarak belirlendi. Karabük’ümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum. 20 Eylül Pazar günü Saat 11:00’de Yenişehir Kapalı Spor Salonunda Merkez İlçe Kongremizi gerçekleştireceğiz, 7. Olağan Merkez İlçe Kongremizin şimdiden hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

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