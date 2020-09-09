Kuruyan deredeki yavru balıkları kurtardılar



Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)KARABÜK´te, doğa tutkunu 2 arkadaş, kurumaya başlayan dere yatağındaki yavru balıkları önce su dolu varil içine aldı, ardından da kanyonda başka bir su kaynağının içerisine bıraktı.

Safranbolu ilçesindeki Konarı Kanyonu´nda doğa gezisine çıkan Cemil Belder ve Cemal Özbek, aşırı sıcaktan derenin kuruduğunu ve yavru balıkların taşların arasında oluşan su birikintilerinin arasında mahsur kaldığını fark etti. İkili balıkları kurtarmak için harekete geçti. Balıkları file kepçe ile alıp, su dolu bir varile koyan 2 arkadaş , ardından da kanyonda başka bir su kaynağının içerisine bıraktı.

Cemil Belder bu yaz aylarının kurak geçtiğini belirterek, "Bu sıcaklıkların sonunda bazı dereler hemen hemen kurudu ve hiç su gelmez oldu. Birkaç haftadır kanyonlardaki su seviyesini takip ediyorduk. Gördük ki maalesef su birikintileri de dahi kurudu tamamen ve içiresinde yüzlerce balık mahsur kaldı. Belki de son birkaç günlerini yaşıyorlar ve biz de Cemal Özbek ile beraber kurtarma operasyonu yaptık" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR

2020-09-09 14:33:19



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