Karabük'te korona virüs önlemleri

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.



Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra herbir faaliyet alanı iş kolu için ayrı ayrı belirlenen tedbirlere uyum ve etkin denetim mekanizmalarının büyük önem taşıdığı belirtildi.



Gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplumun sağlığını riske atması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edilen açıklamada, "Meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar ve benzeri vatandaşlarımızın istisnasız maske takmasının zorunlu olmasına karar verildi. Minibüs ve midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyretme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamadığı şehir içi toplu ulaşım araçlarında kesinlikle ayakta yolcu alınmamasına, ruhsatın ayakta yolcu taşıma kapasitesi belirtilen ve içerisinde sosyal mesafenin sağlanabileceğini halk otobüslerinde fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde araç ruhsatında belirtilen ayakta yolcu taşıma kapasitesinin en fazla yüzde 25’i oranında yolcu kabul edilmesine karar verilmiştir. Bu otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha ve tabelanın herkesin görebileceği şekilde asılmasına, ayaktaki yolcuların durabileceği yerlerin fiziki olarak işaretlenmesi suretiyle belirlenmesine karar verilmiştir. Restoran, kafe ve benzeri tüm yemeiçme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’dan sonra müzik yayınının, canlı müzik, kayıt dinletilmesi ve benzeri her türlü yayın dahil hiçbir şartta yapılmamasına karar verildi. Mülki idare amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimlerin bu konuda gerekli tüm tedbirleri almalarını, vatandaşların toplu olarak kullandığı, bulunabileceği yerler, pazar yerleri, parklar ve benzeri ile kafe, restoran ve benzeri yeme içme ve eğlence mekanlarında korona virüs salgını ile mücadele koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimlerin bu konuda gerekli tüm tedbirleri almalarına karar verilmiştir. Vatandaşların toplu olarak kullandığı bulunabileceği yerler, pazar yerleri, parklar ve benzeri ile kafe restoran ve benzeri yeme içme ve eğlence mekanlarında korona virüs salgını ile mücadele amacıyla Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığının ilgili genelgeleri ile belirlenen kurallara ve alınan tedbirlere uyulması hususundaki denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin artırılmasına karar verilmiştir. Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere işletmeler ve benzeri Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezasının mülki amir onayıyla uygulanmasına, alınan bu kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

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