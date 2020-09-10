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Karantinadaki vak'alara "kırmızı" bileklik uygulaması, kurallara uymayanların ihbarlarını sıfırladı Kent genelinde 1600 kişiye "Kırmızı" ve "Mavi" bileklik takıldı Karabük'te karantinadaki vak'alar, "kırmızı" ve "mavi" bileklik takılarak takip ediliyor

İHA

Karantinadaki vak'alara "kırmızı" bileklik uygulaması, kurallara uymayanların ihbarlarını sıfırladı Kent genelinde 1600 kişiye "Kırmızı" ve "Mavi" bileklik takıldı Karabük'te karantinadaki vak'alar, "kırmızı" ve "mavi" bileklik takılarak takip ediliyor

Karabük Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 25 Ağustos'ta korona virüs (Covid19) pozitif çıkan ve temaslılarının takibi için başlatılan "Tek Kullanımlık Bileklik Uygulaması" kapsamında karantinadaki 1600 kişi, "kırmızı" ve "mavi" bileklikler ile takip ediliyor. Uygulama öncesi izolasyona uymayıp kuralları ihlal edenler hakkında artan ihbarlar bileklikler devreye girince sıfırlandı.
Filyasyon ekibi tarafından uygulama kapsamında evde karantina altında bulunan pozitif vak'alara "kırmızı" bileklik takılırken, temaslılarına ise "mavi" bileklik takılıyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından Karabük'te uygulamaya konulan "Tek Kullanımlık Bileklik Uygulaması" örnek olarak gösterilirken, tüm Türkiye'de yaygın hale getirilmesi hedefleniyor.
Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, semptom olmayan ve hastalığı hafif seyreden hastalarda ciddi bir artış olduğunu söyledi.
Birçok hastanın evlerinde takip edildiğini ifade eden Sarı, "Hastaneye yatış sayısı oldukça az. Hastalarımızın çoğunluğunun evde takip ediliyor olması nedeniyle izolasyondaki vatandaş sayımız oldukça arttı. İzolasyondaki vatandaşlarımızı takip amacıyla hem filyasyon ekiplerimiz belli günlerde evlerinde ziyaret ediyor ve hastalıkların seyrini inceliyorlar hem de kolluk kuvvetlerimiz onları evlerinde kontrol ediyorlar. Ancak kolluk kuvvetleri kontrolü yaptıktan sonra veya filyasyon ekiplerimiz evden ayrıldıktan sonra bazı vatandaşlarımızın sosyal hayata karıştıklarını, izolasyon kurallarını ihlal ettikleri yönünde bize ihbarlar gelmeye başladı. Bunun üzerine 'nasıl bir çalışma yapabiliriz?' diye düşündük. Arkadaşlarımızın önerisiyle hastanelerde kullandığımız tek kullanımlık hasta bilekliklerinin pozitif ve temaslı hastalarımıza takılmasına karar verdik" dedi.

Kolunda bileklik yoksa 3 bin 150 lira ceza kesilecek
Bu önerinin Karabük Valisi Fuat Gürel'e iletildiğini ve İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 25 Ağustos'ta düzenlenen toplantı ile karar altına alındığını aktaran Sarı, şunları kaydetti:
" 1 Eylül itibari uygulama aldığımız bileklerden kırmızı renkli olanları pozitif hastalarımıza, mavi olan bileklikleri de temaslı hastalarımıza takmaya başladık. Bu bileklikler hastanemizde kullanılan bileklikler. Bu bilekliğinin özelliği tek kullanımlık olması. Bir kez hastanın bileğine taktığınızda tekrar açılması durumunda takılması mümkün değil. Hıfzıssıhha Kurulu kararımızda şunu belirttik; izolasyon süresi boyunca bu bileklik hastamızın veya temaslının bileğine takılı kalacak. Evine giden filyasyon ekipleri ya da kolluk kuvveleri hastamızın veya temaslının kolunda bunları görmeyecek olursa 3 bin 150 lira Hıfzıssıhha Kanununa göre cezai müeyyide uygulanacak."

"Uygulamaya geçtikten sonra ihbarlarda azalma oldu"
Yırtılmış ve kaza eseri kopmuş olanların bildirilmesi gerektiğini vurgulayan Sarı, "Onlar için 'yenisi takalım' dedik. Açıkçası bu uygulamaya geçtikten sonra ihbarlarda azalma meydana geldi. Yani izolasyonu ihlal eden vatandaş sayısında önemli bir azalma meydana geldi ve ciddi bir caydırıcılık sağladığını düşünüyoruz. Tabi bu bir vatandaşlık görevi. Vatandaşlarımızın zaten gönüllü olarak riayet etmeleri gerekiyor ama bazı vatandaşlarımızın zaman zaman izolasyon kurallarını esnettiklerini ve uymadıklarını duyuyorduk. Ama bu uygulamaya geçtikten sonra ciddi bir rahatlama oldu" diye konuştu.
Uygulama kararının 25 Ağustos'ta alındığını, 1 Eylül tarihiyle de uygulamaya başladıklarını anlatan Sarı, "Şu ana kadar pozitif veya temaslı olmak üzere toplam bin 600 vatandaşımıza bu bileklerden takıldı. O tarihten bu yana kadar denetim ekiplerinin işi de hafifledi. Bu sebepten dolayı da olumlu bir geri dönüş aldığımızı söyleyebilirim" ifadelerine yer verdi.

Karabük'te 24 bin test yapıldı
İl genelinde 39 filyasyon ekibi ve 79 personel olduğunu belirten Sarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bilim Kurulu'nun verdiği kararlar ve öneriler doğrultusunda yeni karar alındığını, yeni tedbirlerle birlikte vak'a sayılarında azalma olduğunu kaydetti.
Ciddi bir numune aldıklarını, PCR testinin toplamda 24 bine ulaştığını aktaran Sarı, "Şu anda yatak ve yoğun bakım konusunda bir sıkıntımız yok. Bakanlığımız zaten bu süreç başladığından itibaren ilimizdeki ventilatör sayısını da ciddi manada arttırdı. Elimizde yeterli sayıda ventilatör de mevcut. Herhangi bir şekilde yatak problemi yaşamıyoruz. Servislerimizde de böyle bir problem yok. Açıkçası Türkiye’de ortalarda bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Nüfusa göre vak'a ortalaması olarak. Zaten bakanımızın açıklamalarını izliyorsunuz. Çok iyi olduğumuzu da iddia edemeyiz. İlimiz çünkü çevre illerle temas içerisinde. Ağustos ve eylül ayı başında vak'alarda artış olmakla beraber hiçbir zaman ülkemizin ortalaması üzerinde bir sayıya ulaşmadık" değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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