Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve "dünyanın en pahalı baharatı" olan safran ekimi devam ediyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel beraberinde Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ve İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle dikimine 15 gün geç başlanan safran tarlasını ziyaret ederek dikim çalışmalarını inceledi.

İlçeye bağlı Yukarı Çiftlik köyü Keten Mahallesi'nde 20 dönüm arazide safran ekimi yapan İsmail Yılmaz’a ait safran tarlasını ziyaret eden Vali Fuat Gürel, safran dikimi hakkında bilgi alarak safran dikti.

Safran bitkisinin 16 çiftçi tarafından ekiminin yapıldığını ifade eden Vali Gürel, “Boya, kozmetik, yemek, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanılan ve 'dünyanın en pahalı baharatı' olarak bilinen safran soğanları bu sene havaların sıcak olması nedeniyle geç de olsa toprakla buluşuyor. Safranbolu ilçemizde 16 çiftçimiz tarafından 30 hektarlık alan üzerinde safran soğanlarının dikimi başladı. İnşallah ekimkasım ayında da çiçeklerinin toplanmasına, hasadına başlanacak ve diktiğimiz safranları toplamak için tekrar geleceğiz. Dikimi gerçekleştirilen safran soğanlarının veriminin bol ve kazancının bereketli olmasını diliyorum" diye konuştu.

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