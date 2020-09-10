Karabük'te ayakta yolcu taşıyan sürücüye ceza



Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK'te, minibüs ve halk otobüslerinin ayakta yolcu taşıyıp taşımadığına yönelik denetim yapıldı. Ayakta yolcu taşıyan bir minibüs sürücüsüne ceza kesilirken, ayakta seyahat eden yolcular araçtan indirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, minibüs ve halk otobüslerinin ayakta yolcu taşıyıp taşımadığına yönelik denetim yaptı. Zonguldak Caddesi'nde minibüs ve otobüsler tek tek durdurularak, ayakta yolcu olup olmadığı kontrol edildi. Yolculara sosyal mesafe ve maske uyarısı yapılırken, minibüs sürücülerine ise ayakta yolcu almamaları söylendi. Denetim sırasında bir yolcu minibüsünde ayakta yolcu taşındığı görüldü. Sürücüye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunları gereğince para cezası kesildi. Ayakta seyahat eden yolcular minibüsten indirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2020-09-10 16:51:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.