Plastik atıklar değerli madde ve enerjiye dönüşecek Karabük Belediyesi tarafından hazırlanan projeyle piroliz yöntemiyle plastik atıklar değerli maddelere ve enerjiye dönüşecek

Karabük Belediyesi tarafından hazırlanan projeyle, Türkiye'de ilk kez bir belediye tarafından piroliz yöntemi kullanılarak plastik atıklar değerli madde ve enerjiye dönüştürülecek.

Karabük Belediyesi tarafından hazırlanan Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Karabük Ticaret ve Sanayi Odasının (KTSO) ortak olduğu ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2020 yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Plastik Atıkların Piroliz Yöntemi ile Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanımı" Projesi, 3 milyon 221 bin 970 liraya mal olacak. Projenin 2 milyon 416 bin 477 liralık kısmı BAKKA tarafından hibe olarak, 805 bin 493 lirası ise Karabük Belediyesi tarafından eş finansman olarak karşılanacak.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, elde edilen karbon siyahının, piyasada tonerin hammaddesi olarak satıldığını ve çok değerli bir madde olduğunu söyledi.

Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelerde bu tür tesislerde üretilen karbon siyahının asfalt katık malzemesi olarak kullanıldığını ve asfaltın kalitesini artırdığını ifade eden Vergili, "Biz de Karabük'te asfaltın kalitesini arttırmak için bu ürünü kullanacağız" dedi.

Ülke genelinde çıkan plastik atıkların yalnızca yüzde 1'lik bölümünün geri dönüşüme gittiğini vurgulayan Vergili, "Plastik atıklar bütün dünyanın olduğu gibi Türkiye’nin de büyük bir problemi. Ülkemizde her yıl 3 milyon 72 bin ton plastik atık ortaya çıkmakta ve bunun ancak yüzde 1'i geri dönüşüme gidiyor. Geri kalan 3 milyon 41 bin ton denizlerimizi, ırmaklarımızı, ovalarımızı ve yerleşim yerlerimizi tehdit eden kirlilik olarak bize zarar veriyor. Biz, Avrupa’nın birçok ülkesinde kullanılan fakat henüz Türkiye’de birkaç özel sektör dışında kullanılmayan piroliz yöntemi ile plastik atıkların yok edilerek değerli maddelere ve hatta enerjiye dönüştürme olayını Karabük’ten başlatarak bütün ülkeye yaygınlaştırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"Karabük geneline yaygınlaştıracağız"

Normalde, sokakta atık durumunda olan, geri dönüştürülebilen ve geri dönüştürülemeyen bütün plastik atıkları bu tesiste değerli ürünlere dönüştürebileceklerini anlatan Vergili, şunları kaydetti:

"Ancak bizim proje kapsamındaki hedefimiz sanayi bölgelerinde ortaya çıkan plastik atıkların geri kazanımı. Bu yüzden proje süresi içerisinde Karabük organize sanayi, Cumayanı sanayi sitesi, Kemal Oyman sanayi sitesi ve BağEssan sanayi sitelerinde ortaya çıkan ve geri dönüşümü olmayan plastik atıklar proje ekipleri tarafından toplanarak piroliz ünitesinde geri kazanılacak. Bunu yaparken aynı zamanda bu bölgelerdeki iş yerlerinde çalışan işçi, idareci ve işletme sahiplerine atık yönetimi ile ilgili eğitimler vereceğiz."

Karabük Belediyesinin başvuru sahibi olduğu "Plastik Atıkların Piroliz Yöntemi ile Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanımı" Projesi sözleşmesi; Karabük Valisi ve BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ile Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier'in katılımıyla imzalandı.

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