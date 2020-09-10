Vali "sağlık için" denetim yaptı

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Karabük Valisi Fuat Gürel koordinasyonunda "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla korona virüse (Covid19) karşı alınan tedbirlere ilişkin denetim yapıldı.

Vali Gürel başkanlığında il protokolünün katılımıyla, Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesi ile Kemal Güneş Caddesi'nde bulunan iş yerlerinde ve cadde üzerinde yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşlara temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulunuldu. Denetimler esnasında nizami şekilde maske takarak gezen çocuklarla bir süre sohbet eden Vali Gürel çocukları ve ailelerini tebrik etti.

Vatandaşların büyük bir çoğunluğunun kurallara uyduğunu ifade eden Vali Gürel, “Vatandaşlarımızdan maske, mesafe, temizlik ve diğer uyulması gereken kurallar konusunda hassasiyet rica ediyorum. Kendi canımıza saygı duyuyorsak, yaşlılarımız için çocuklarımızın yüz yüze eğitime bir an önce başlaması için kurallara uymamız gerekiyor. Maskesini takmayan, kurallara dikkat etmeyen insanlar, başta kendi canlarına sonra da başkalarının canlarına kastediyorlar. Toplum olarak el birliği ile mücadele etmemiz gereken salgınla karşı karşıyayız, ülkemizde ve ilimizde inşallah en kısa sürede bunun üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

Gün boyu süren denetimlerde il genelinde; konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafe, salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park, piknik alanları ve vatandaşların bulunduğu tüm yaşam alanları kamu görevlileri tarafından denetlenerek gerekli uyarı ve bilgilendirmelerde bulunuldu.

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