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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

İHA

Karabük'te Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

Karabük Eğitime Destek Platformu tarafından İmam Hatipliler için sarf ettiği sözler nedeniyle Erol Mütercimler hakkında Karabük Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
Karabük Adliyesine gelen Eğitime Destek Platformu üyeleri, Mitercimler hakkında suç duyurusunda bulundu. Karabük Eğitime Destek Platformu Başkanı Nedim Yılmaz, ülkede muhafazakarlara ve insanların değer verdiği kurumlara karşı sistematik bir saldırı dalgasıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.
Her gün sosyal medyada ve televizyon ekranlarında birçok insanın değerlerine karşı hakaretler, iftiralar, çarpıtmalar, ithamların bir şekilde yer bulduğunu ifade eden Yılmaz, "Bunları yapan kişi veya örgütlü yapıların yaptıkları yanlarına kar kalıyor. Kendi yandaşlarının yaptığı rezillikler görmezden gelinip üstü kapatılmaya çalışılırken, hedef saptırma gündemi değiştirme anlamında kendi gibi zihniyetteki insanlar üzerinden İslam'a, Müslümanlara ve milletimizin manevi değerlerine saldırıyor, nefret kusuyorlar. Her fırsatta bir açık kapı gözlenip konu İmam Hatip okullarına, bu okulların mezunlarına ve onlara sahip çıkan insanlara getiriliyor. Erol Mütercimler adlı şahıs açık bir şekilde İmam Hatip mezunlarına, mensuplarına, buralarda çocuklarını okutan ailelere ve bu okullara gönül veren milyonlarca insana hakaret etme küstahlığı göstermiştir. Moderatör dahil diğer katılımcıların da müdahil olmamaları ayrıca düşündürücü bir konudur. Erol Mütercimler milyonları rencide eden bir nefret suçu işlemiştir. Görülmektedir ki bu ifadeler, öylesine, anlık, dil sürçmesi, meramını yanlış ifade etme şeklinde ortaya çıkan cümleler değildir. Planlı, bilinçli, yerleşik bir zihniyetin ürünü olarak sarf edilmiş ifadelerdir. Bu cümleleri sarf eden şahıs ve bunların teraneleri 28 Şubat yıllarından günümüze kadar Müslümanlara karşı kinini, nefretini fırsat buldukça dile getirmekten çekinmeyen figürlerdir" dedi.
Milli ve manevi değerlere karşı her kim kem söz söylüyorsa, her kim nefret tohumları saçıyorsa, her kim düşmanlık ediyorsa bunların karşısında susmayacaklarını ve mücadeleyi en üst perdeden yapacaklarını aktaran Yılmaz, "Bu konu tarafımızca elbette hukuka taşınmıştır. Bilinmelidir ki açtığımız davalar bir başlangıçtır. Bundan sonra kim değerlerimize karşı tahkir edici bir söylemin içerisine girerse hesabını sadece mahkemelerde değil, yükselen sesimizle kamuoyu vicdanında da vereceğini iyi bilmelidir. Ülkesinden, toplumundan ve değerlerinden nefret eden bu zihniyet bugün Erol Mütercimler suretiyle karşımıza çıkmıştır. Belli ki yarın başka bir surette karşımıza çıkacaktır. Ancak bunlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek, bundan böyle yapanın yanına kar kalmayacaktır. Bu ve bunun gibi zihniyetleri hem halkımızın vicdanlarında hem de hukuk önünde mahkum etmek için elimizle, dilimizle, gönlümüzle, tüm benliğimizle, her daim mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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