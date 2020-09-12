Karantinada olması gerekirken arkadaşları ile çıktığı gezide yakalandı Karabük’te polislerin uygulamasında karantinada olması gereken 2 kişiye ceza kesilerek yurda yerleştirildi

Karabük’te karantina süresi devam etmesine rağmen polis ekiplerinin uygulaması sırasında yakalanan 2 kişiye 3 bin 150’şer TL ceza kesilerek, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta karantinaya alındı.

Karabük’te kent girişlerinde polis ekiplerince yapılan denetimler sırasında 2 kişinin karantina olduğunu ancak, dışarıda gezdikleri tespit edince tutanak tutularak cezai işlem uygulandıktan sonra karantinaya alınmak üzere yurda gönderildi.

Karabük Kastamonu karayolu Çevrikköprü mevkisinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta bulunan 3 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Yapılan sorguda Batuhan Ö. İsimli şahsın karantinada altında olduğunu tespit etti. Karantina kararına uymayarak arkadaşları ile gezintiye çıkan Batuhan Ö.’ye ekipler tarafından tutanak tutularak 3 bin 150 TL ceza kesildi. 112 ekiplerin kendisini evinden teslim alacağı söylenen genç eşyalarını almak üzere gönderildiği evinden 112 ekipleri tarafından alınarak karantinada tutulacağı KYK Yurduna yerleştirildi.

Öte yandan Karabük Ankara karayolu Bölge Trafik Müdürlüğü önünde yapılan uygulamada da Murat Ş. isimli şahsın yapılan sorguda karantinada olması gerektiğini ve ancak ihlal ettiğini tespit etti. Yapılan işlemlerin ardından Murat Ş.’ye de 3 bin 150 TL ceza kesilerek 112 ekipleri tarafından yurda gönderildi.

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