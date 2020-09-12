Karabük'te yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı

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Karabük'te yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıkarken, ekipler yangına müdahale ediyor.



Merkeze bağlı Arıcak köyünde olumsuz hava koşulları nedeniyle ormanlık alana yıldırım düştü. Yıldırım orman yangına neden olurken, alevleri gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Karabük Orman İşletme Müdürlüğü başta olmak üzere ilçelerde bulunan ekipler de olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

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