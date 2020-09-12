Karabük'te geceyi yıldırımlar aydınlattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük'te akşam saatlerinde başlayan yıldırım ve şimşekler geceyi aydınlattı.



Akşam Karabük'te bölgesel olarak etkili olan yağışlarla birlikte başlayan şimşek ve yıldırımlar, gecenin karanlığını aydınlattı. Kentin üzerinde çakan yıldırım ve şimşekler, görsel şölen oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.