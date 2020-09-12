Yıldırımın düştüğü ormanda yangın çıktı

Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangın, saat 20.00 sıralarında, Karabük merkeze bağlı Arıcak köyündeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine Orman İşletme ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Köylüler de bölgeye gelerek, ekiplerin başlattığı söndürme çalışmasına destek verdi. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2020-09-12 22:05:48
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