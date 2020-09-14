Kuyumculara sahte altın satan 3 kişi yakalandı

Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te, kuyumculara sahte altın satan 3 kişi polisin operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerde sahte olduğu değerlendirilen 19 altın bilezik ele geçirildi.
Karabük Emniyet Müdürlüğü, Karabük merkez ve Yenice ilçesinde kuyumculara sahte altın satılmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Karabük´te düzenlenen operasyonda Ş.D. yakalanırken, devam eden operasyon kapsamında M.A. ve G.T., Ankara´nın Kızılcahamam ilçesinde yakalandı. M.A. ve G.T.'nin bulunduğu araçta yapılan aramada 33 bin 100 TL ve sahte olduğu değerlendirilen 19 altın bilezik ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2020-09-14 15:45:04
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