Vali Gürel, VKS üzerinden Zümre Kurul Toplantısı'na katıldı

Karabük Valisi Fuat Gürel, Video Konferans Sistemi aracılığıyla, eğitim öğretime hazırlık sürecinin ele alındığı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı’na katıldı.

Vali Fuat Gürel, 20192020 EğitimÖğretim Yılı Değerlendirme toplantısının ardından Video Konferans Sistemi aracılığıyla 21 Eylül günü kademeli olarak yüz yüze eğitime başlayacak anasınıfı, anaokulu ve ilkokul 1. Sınıflarında görevli öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen ve eğitim öğretime hazırlık sürecinin ele alındığı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı’na katıldı. Öte yandan Gürel, Mehmet Vergili Fen Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin Zoom üzerinden gerçekleştirdikleri canlı derse katılarak başarılar diledi.

VKS üzerinden gerçekleştirilen Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısında önümüzdeki haftadan itibaren Okul Öncesi ve 1. Sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacağını ifade eden Vali Gürel, “Milli Eğitim Müdürümüz, Müdür Yardımcılarımız ve Şube Müdürlerimizin katılımı ile değerlendirme toplantısı yaptık. Sizler de bugün hazırlık toplantısı gerçekleştiriyorsunuz, inşallah bir hafta sonra çocuklarımızla yüz yüze geleceksiniz. Seyrekleştirilmiş eğitimin ardından ümit ediyoruz ki tam eğitim hayatına döneriz” dedi.

Zorlu bir süreçten geçildiğini ve bütün dünyayı kasıp kavuran bir hastalıkla mücadele ettiklerini belirten Gürel, “Aslında toplumu oluşturan bütün kesimlerin duyarlılığını gerektiren bir husus, yaz aylarında, kurban bayramı ve sonrasında yaşanan hareketlenmeden dolayı ülke geneli ile birlikte ilimizde de vaka sayısında da bir artış söz konusu. İlimizde artış kontrol altında, rakamlar bizim üstesinden gelebileceğimiz bir boyutta. Aslında şunu söyleyebilirim. Karabük ili eğitim seviyesi yüksek bilinçli bir il. Alınan önlem ve tedbirler ile birlikte rakamların yavaş yavaş aşağıya doğru düşmesini bekliyoruz. Siz değerli öğretmenlerimizin sayesinde daha da aşağıya düşeceğini ümit ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız hastaneye tedavi için gelen vatandaşlarımızın tedavisi için çok büyük uğraş veriyorlar. Bir taraftan filyasyon ekiplerimiz sahada çalışıyor diğer taraftan da Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ile bütün kurumlarımızın içinde yer aldığı denetim ekiplerimiz sayesinde de konulan kuralların takibini yapmaktayız. Aslında ferdi olarak çok basit kurallarımız var maskemizi takıp, sosyal mesafemize dikkat ettiğimiz ve hijyen kurallarına uyduğumuz takdirde bu hastalıkla mücadele edilebilir. Şimdi bu hastalıkla mücadeleyi başarabilirsek seyrekleştirilmiş eğitimden sonra normal eğitime de geçebiliriz diye ümit ediyorum. Biraz toplumun bütününün duyarlılığı gerekiyor, inşallah bunu el birliği ile başaracağız. İlimiz genel olarak iyi durumda ancak kış mevsimi yaklaşıyor bu mevsimin kendi dinamikleri var aynı türde hastalık olduğu iddia edilen grip ve bunun benzeri hastalıkların bu salgını artıracağı söyleniyor çok daha dikkatli olunması gereken bir sürece giriyoruz. İnşallah bu süreç başlamadan biz bu vaka sayılarını azaltacağız, çocuklarımız okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize emanet edeceğiz. Sizlerin de okullarda azami dikkat göstermeniz lazım, sınıflarda hijyen ve covid19 salgını ile mücadele kuralları neyi gerektiriyorsa onu uygulayacağız. Biraz zorlu bir süreç olacak ama üstesinden gelinmeyecek bir problem değil. Bu rakamlar aşağıya inerken sizlerin göstereceği azim ve çalışma ile okullarımızda sorun yaşamadan çocuklarımıza hak ettiği eğitimi verip onları evlerine göndereceğiz. Okul öncesi ve 1. Sınıfa başlayacak çocuklarımızın size ihtiyacı var. Yüz yüze eğitimin çok gerekli olduğu dönemdeler. İnşallah sorunsuz bir şekilde bu süreci geçireceğiz, hepinize kolaylıklar diliyorum, eğitim öğretim yılımız hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

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