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Uçurumdan düşerek yaralanan ineğinin başında üç gün bekledi Karabük'te otlarken 20 metre yükseklikten düşerek ayağından yaralanan inek kazıcı-yükleyici ile kurtarıldı

İHA

Karabük'te, 20 metrelik uçurumdan düşen inek 3 gün sonra kurtarılırken, ineğin sahibi üç gün boyunca hayvanın başında bekledi.

Uçurumdan düşerek yaralanan ineğinin başında üç gün bekledi Karabük'te otlarken 20 metre yükseklikten düşerek ayağından yaralanan inek kazıcı-yükleyici ile kurtarıldı

Karabük'te, 20 metrelik uçurumdan düşen inek 3 gün sonra kurtarılırken, ineğin sahibi üç gün boyunca hayvanın başında bekledi.
Cumayanı köyünde ikamet eden Mehmet Gergen'e ait büyükbaş hayvanları Burunsuz köyü mevkisinde ormanlık alanda otlatan İbrahim Dağoğlu, bir ineğin uçurumdan düştüğünü fark etti.
20 metrelik uçurumdan düşen inek sağ arka ayağından yaralanırken Dağoğlu, ineğin sahibi Gergen'e haber verdi. Olay yerine gelen Gergen, beraberinde Dağoğlu ve bir akrabası ile ineği çıkarmaya çalıştı. Yaralı ineği düştüğü yerden yaklaşık 300 metre götürebilen Gergen ve beraberindekiler, Karabük Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istedi. AFAD ekibi, ineği kendilerinin çıkaramayacağını belirterek, İl Özel İdaresi ile iletişime geçti. İl Özel İdaresi tarafından ineğin bulunduğu yere kazıcıyükleyici gönderdi. İneğin düştüğü alanda yol olmaması nedeniyle ilk önce yol açılırken, inek kazıcıyükleyiciye konularak ormandan çıkarıldı.
Mehmet Gergen, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, üç gündür ineğin başında beklediğini söyledi.
İneğin düştüğü alandaki otların taze olmasından dolayı otlatmanın bu alanda yapıldığını, ineğin de alanı bilmediğinden düşmüş olabileceğini ifade eden Gergen, "İnsan gücüyle 300 metre kadar taşıyabildik. Hayvan ayakta duramadı. Son çareye buraya yatırdık, üç gündür burada başında bekliyoruz. Düşünce ayağını inciltmiş, ufak tefek yaraları da var" dedi.
İnekle birlikte üç gündür ormanda kalan Gergen, "Üç gündür hayvanın başında yedirip, içiriyoruz. İlaç verdik, kalsiyum iğnesini vurduk vitamini vurduk. Hayvan toparlanamadı, üç gündür buradayız. Sürekli gözlem altında bekliyoruz. AFAD'ı aradık yardımcı oldular, Özel İdare ile irtibata geçtiler. Dere yatağından yol açtılar. Evde de yavrusu var. Yavrusunu emziriyor. Bu çabamız yavrusu için" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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