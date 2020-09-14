Kaymakam Türköz, muhtarlarla bir araya geldi

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Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Köy ve Mahalle Muhtarları Derneğini ziyaret ederek Dernek Başkanı Ragıp Tunç’tan bilgiler aldı.

Safranbolu Köy ve Mahalle Muhtarları Derneğine üye köy ve mahalle muhtarlarının da hazır bulunduğu ziyarette Kaymakam Türköz, muhtarlarla bir süre sohbet ederken nazik karşılamalarından dolayı teşekkür etti.

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