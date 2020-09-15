Karabük’te TYP başvuruları başladı

Karabük’te Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında alınacak olan 425 temizlik ve 99 güvenlikçi olmak üzere toplamda 524 geçici personel için başvurular başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanaatleri ve okulların ihtiyaçları doğrultusunda Karabük adına açılan 524 kişilik TYP başvuruları bugün itibari ile başladı. Başvurular İŞKUR EŞube üzerinden ve Alo 170 üzerinden alınırken, Covid19 tedbirleri kapsamında kurum üzerinden başvuru yapılamayacak.

19 Eylül 2020 tarihinde sona erecek olan başvuruların ardından 23 Eylül 2020 tarihinde noter kurası çekilecek olup, kurada asil olarak seçilenler 01 Ekim 2020 tarihinde belirtilen okullarda çalışmaya başladı.

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