3,5 milyon kişiye 18 milyar lira destek

Karabük Sosyal Güvenik İl Müdürü İsmail Yıldırım, Türkiye genelinde 12 Eylül itibariyle kısa çalışma ödeneği kapsamında 3 milyon 579 bin 456 kişiye 18 milyar 690 milyon 782 bin 830 lira destek sağladığını açıkladı.

Yıldırım, korona virüs (Covid19) pandemisi döneminde sunulan sağlık hizmetleri ve sosyoekonomik destekler hayati önem taşıdığını, Covid19 sürecinde kayıtlı istihdam edilen çalışanlarla sosyal güvencesi bulunan vatandaşların en çok hizmet aldığı genel sağlık sigortası hizmetlerinin aksatılmadan yürütüldüğünü söyledi.

Sosyal güvenlik sisteminin vatandaşlara hayatları boyunca sağlık hizmeti vermeyi, asgari bir gelir düzeyi sağlamayı ve kişileri mesleki, fizyolojik ve sosyoekonomik nitelikteki risklere karşı korumayı ve bu risklerden doğan zararları gidermeyi amaçlayan sistem olduğunu ifade eden Yıldırım, "Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını sürecisince vatandaşlarımızın sağlık hizmet sunucularına erişimi ve yapılacak tedavileri, kullanılacak ilaç ve tıbbi malzemelerin temini ve finansmanında getirilen yenilikler ile sağlığa erişiminin oldukça kolay ve sorunsuz gerçekleşmesi Sosyal Güvenlik sistemimizin sağlam bir alt yapısı olduğunun en önemli göstergesi olmuştur. Çalışanların sosyal güvenlik sistemine dahil olmaları hak ve aynı zamanda bir yükümlülüktür. Çalışmaya başlayan herkes kanunen mutlaka sosyal güvenlik sistemine dahil olmak zorundadır. Çalışanlar kanunen bu hakkın yerine getirilip getirilmediğini işverenden isteme ve yerine getirilmediği takdirde yasal yollara başvurma haklarına sahiptir. İşverenler açısından da; gerek kendisini gerekse yanında çalıştırdığı kişileri sosyal güvenlik kurumuna bildirmek zorundadır. Kayıt dışı çalışma ya da çalışanların ücretlerindeki kayıt dışılık, çalışanlarişverenler ve devlet açısından ele alındığında, verdiği zararlar oldukça önemsenmesi gereken bir konudur. Sosyal Güvenlik Kurumu; Anayasanın 60’ıncı maddesinde yer alan 'Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar' hükmü ile getirilen ve kendisine verilen bu görevi devletimizin ve Milletimizin bekası açısından kararlılıkla sürdürmektedir" dedi.

"Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 28,7 oldu"

Yıldırım, TÜİK’in tespitlerine göre yüzde 52,6 oranlarında olan kayıt dışılığın, Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılan bilgilendirme ve rehberlik, kayıtlı istihdama getirilen teşvikler ve sahadaki denetim faaliyetleri sonucunda 2019 nisan döneminde yüzde 34,2’ye 2020 nisan döneminde ise herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranının, bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,5 puan azalarak yüzde 28,7 olarak gerçekleştiğini aktararak, "Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,8 puan azalarak yüzde 17,3 olmuştur. Sosyal Güvenlik Sistemi, Covid19 salgını süresince oldukça başarılı bir sınav verdi. Sosyal Koruma Kalkanı hayata geçirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve Sosyal Güvenlik Kurumu olarak vatandaşların sağlığını tehdit eden Covid19 salgını süresince, çalışma hayatının içinde olan gerek işçilerimizin gerekse işverenlerimizin sosyoekonomik haklarını korumak amacıyla birtakım tedbirler alındı. Bu kapsamda işverenlerimizin ve sigortalılarımızın martnisanmayıs prim ödemelerinde 6 aylık ertelemeye gidildi. Salgının etkisiyle faaliyetine ara veren veya Üretim/Hizmet arzında azalmaya giden sektörlerdeki İşverenlerimizin üzerindeki en önemli kalemlerden biri olan İşçi maliyetlerini azaltmak, normalleşmeye dönüldüğünde de elindeki iş gücünü kaybetmemek adına istihdam ettiği işçilere, Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği sağlandı" diye konuştu.

Yardımlar devam ediyor

Türkiye genelinde 12 Eylül itibariyle kısa çalışma ödeneği kapsamında 3 milyon 579 bin 456 kişiye 18 milyar 690 milyon 782 bin 830 lira yardım yapıldığını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Nakdi ücret desteği kapsamında 1 milyon 976 bin 532 kişiye 4 milyar 398 milyon 944 bin 124 TL destek ödemesi yapıldı. Ayrıca haftalık normal çalışmaya geçen işverenlerimize takip eden ay başından itibaren, 7252 Sayılı yasayla 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere 3 ay süreli kısa çalışma ödeneği ya da nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların, yararlandıkları gün sayısı kadar, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden işçi ve işveren payı sigorta primlerinden mahsup edilmek üzere desteklendi. Sağlanan tüm bu destekler kayıtlı istihdamın hem işçiler açısından, hem de işverenler bakımından ne kadar önemli olduğunun somut göstergesidir. İşverenlerimiz sigortasız işçi çalıştırmamak, SGK’ya verilmesi gereken bildirgeleri zamanında vermek, primlerini düzenli ve zamanında ödemek, sahte sigortalı bildiriminde bulunmamak gibi temel yükümlülükleri yerine getirmeleri kaydıyla, halihazırda 18 farklı teşvik ve destekle güçlendirilmekte, işverenlerin üzerindeki maliyetler önemli ölçüde azaltılmaktadır.

Sigortalı İşçi Çalıştıran İşveren; hem kendi kazanır, hem de ülkesine kazandırır. Ayrıca, sigortasız işçi çalıştırmanın, sigortalı işçi çalıştırmaktan çok daha maliyetli ve riskli olduğu unutulmamalıdır. Huzurlu bir toplum, güçlü bir Türkiye için, kayıt dışı çalışmayın, çalıştırmayın."

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