Karabük heyeti Bakan Karaismailoğlu ile bir araya geldi

Karabük Valisi Fuat Gürel beraberindeki AK Parti Karabük milletvekilleri ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti.

Vali Fuat Gürel, Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu makamında ziyaret ettiler. Ziyarette, Karabük’te yapımı devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında istişarelerde bulunuldu. Bakan Karaismailoğlu ziyaretlerinden dolayı Karabük heyetine teşekkür etti.

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