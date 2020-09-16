Karabük´te orman yangını 

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Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te 4 gün önce alevlerin yükseldiği ormanlık alanda bugün yeniden yangın çıktı. Yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Karabük merkeze bağlı Arıcak köyündeki ormanlık alanda cumartesi günü saat 20.00 sularında, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın, Orman İşletme, itfaiye ekipleri ve vatandaşların çalışması sonucu kontrol alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü. Bugün aynı yerde tekrar dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, yangını söndürmek için müdahale etti. Haber verilmesi üzerine Orman İşletme ekipleri ve itfaiyenin de gelişiyle yangın çevreyle yayılmadan yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alındı. Yangında, 2 dönüm alan zarar gördü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2020-09-16 16:35:54



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