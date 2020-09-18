Soğanlı Çayı taşkın koruma inşaatı ihalesi yapılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soğanlı Çayı taşkın koruma inşaatı ihalesi yapılacak

İHA

Soğanlı Çayı taşkın koruma inşaatı ihalesi yapılacak

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Saoğanlı Çayı taşkın koruma inşaatı işinin ihaleye çıkacağını bildirdi.
İl Başkanı Altınöz, Karabük merkez Cemaller köyü Soğanlı Çayı taşkın koruma inşaatı işinin 14 Ekim tarihinde DSİ 23. Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edileceğini belirtti.
İş kapsamında 2 bin 600 metre çift taraflı toplam 5 bin 200 metre istifli taş tahkimatlı sedde, 15 adet brit ve 1 adet sulama bendi imalatı yapılacağını belirten İsmail Altınöz, Karabük'e hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Genç yetenekler 'Futbolda Özkaynak Projesi' ile keşfediliyor
YEREL HABERLER Genç yetenekler 'Futbolda Özkaynak Projesi' ile ...
Asfalt çalışmaları Eflani ilçesinde devam ediyor
YEREL HABERLER Asfalt çalışmaları Eflani ilçesinde devam ediyor
Karabük Valisi Gürel: Vaka sayımız düşüş eğiliminde
YEREL HABERLER Karabük Valisi Gürel: Vaka sayımız düşüş eğiliminde
Vali Gürel: “Yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 70 civarında” Karabük Valisi Fuat Gürel: "Bin 300 şahsa ve işletmeye 2 milyon 400 bin TL’ye yakın ceza kesildi” Denetimlerde polisi gören maskesini taktı
YEREL HABERLER Vali Gürel: “Yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 70 ...
Avrupa Yerel Yönetimler Meclisi Üyesi Vergili'den Avrupa toplantısında sert sözler Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili: "Avrupa Yerel Yönetimler Parlamentosu terör örgütünü cesaretlendirmektedir" "Kraliçenin atadığı isimler Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye kalkıyor" "Rapor dayatma ve Türkiye aleyhine sistematik bir program"
YEREL HABERLER Avrupa Yerel Yönetimler Meclisi Üyesi Vergili'den ...
Terör saldırısında gazi olan Albay Demiral’a övünç madalyası takdim edildi
YEREL HABERLER Terör saldırısında gazi olan Albay Demiral’a övünç ...
Uçamayan kuzguna evini açtı
YEREL HABERLER Uçamayan kuzguna evini açtı
Karabük El Emeği Kadın Kooperatifinden Vali Gürel’e ziyaret
YEREL HABERLER Karabük El Emeği Kadın Kooperatifinden Vali Gürel’e ...
Ahilik Haftası'na korona engeli
YEREL HABERLER Ahilik Haftası'na korona engeli
Vali Gürel Bakan Soylu başkanlığındaki toplantıya katıldı
YEREL HABERLER Vali Gürel Bakan Soylu başkanlığındaki toplantıya ...
Kuyumcular Derneğinden "sahte altın" olayını çözen emniyete teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Kuyumcular Derneğinden "sahte altın" olayını çözen ...
Karabük'te bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Karabük'te bir mahalle karantinaya alındı
Karabük´te orman yangını 
YEREL HABERLER Karabük´te orman yangını 
Kaymakam Türköz, Safranbolu için yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirildi
YEREL HABERLER Kaymakam Türköz, Safranbolu için yapılan çalışmalar ...
KARÇEV encümen toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER KARÇEV encümen toplantısı yapıldı
Karabük heyeti Bakan Karaismailoğlu ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Karabük heyeti Bakan Karaismailoğlu ile bir araya ...
İlçe Milli Eğitim Müdürü Gümüş'ten EBA Destek Noktaları’na ziyaret
YEREL HABERLER İlçe Milli Eğitim Müdürü Gümüş'ten EBA Destek ...
Erkek arkadaşına kızıp seyir halindeki araçtan atladı
YEREL HABERLER Erkek arkadaşına kızıp seyir halindeki araçtan atladı
Kastamonu Valisi Çakır, Vali Gürel ile görüştü
YEREL HABERLER Kastamonu Valisi Çakır, Vali Gürel ile görüştü
MARZİNC’te denetim komisyonu toplantısı
YEREL HABERLER MARZİNC’te denetim komisyonu toplantısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X