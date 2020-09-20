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Misli.com 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Mamak FK: 3

İHA

Misli.com 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Mamak FK: 3

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin ilk haftasında sahasında konuk ettiği Mamak FK’ya 30 mağlup oldu.

Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu xx, Ertan Başdağ xx, Kerem Kalkan xx
Kardemir Karabükspor: Ferhat x, Arda Belen x, Sezer Gündüz x, Toykan Topuz x, Melih Berat Arslan x, Ömer Faruk Yaylacı x (Ahmet Erakçaoğlu dk. 85 ?), Cihan Aydın x (Nazmican dk. 71 x), Barboras Kılıç x (Emre Eser dk. 56 x), Ömer Çelik xx, Tuğrul Yavaşçı x (Ömer Faruk Yılmaz dk. 46 x), Berk Kervankıran x (Furkan Övün dk. 71 x)
Mamak FK: Taha xx, Ahmet Karaman xx (Burak Evren dk. 65 x), Abdullah Çelik xx, Hazarhan Karaca xx (Mahmut Altınkaya dk. 65 x), Özkan Toprak xx, Görkem Can Güner xx (Bora Taşdemir dk. 71 x), Hasan Genç xx, Yavuz Alemdar xx, Rıdvan Bingöl xx (Abdulkadir Sönmez dk. 81 x), Salih Sefercik xx (Hüseyin İriç dk. 81 ?), Eyüp Poyraz
Goller: Görkem (dk. 19), Özkan (dk. 64), Mahmut (dk. 84) (Mamak FK)
Sarı Kartlar: Yavuz Alemdar, Mahmut Altınkaya, Abdullah Çelik (Mamak FK)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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