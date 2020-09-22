Tek akciğeri olan hastaya başarılı bypass ameliyatı yapıldı

Karabük’te tek akciğer ile yaşamını sürdüren hastaya kalp krizi tanısı ile başvurduğu hastanede başarılı bir bypass ameliyatı gerçekleştirildi.

Bebeklik çağında geçirdiği hastalık sonrası sol akciğeri hiç gelişmeyen ve tek akciğer ile hayatını sürdüren hasta kalp krizi tanısı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne başvuru yaptı.

Yapılan koroner anjiyografi sonrası bypass kararı alınan hasta, tek akciğerinin olması sebebiyle yüksek riskli olarak Op. Dr. Erdem Çetin ile Op. Dr. Selçuk Ünal’ın ekibi tarafından ameliyata alındı.

Tek olan akciğeri korumak için hastanın kalbi durdurulmadan yapılan ameliyat başarılı bir şekilde tamamlandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, riskli bir operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştiren doktorları ve ekibini tebrik ederek, "İki damar baypas ameliyatı yapılan hastanın ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlandı. Hastamıza acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı.

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