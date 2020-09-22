Zirvede "macera parkuru" keyfi

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarının yer aldığı Karabük'ün Yenice ilçesine hakim zirvede kurulan ve doğa severlerin büyük ilgisini çeken Ihlamur Teras, macera tuttuklarının da ilgisini çekmeye hazırlanıyor.

Ağaçları, derin vadileri, akarsuları ve barındırdığı yaban hayatı çeşitliliğiyle Avrupa'nın 100 orman sıcak noktasından biri kabul edilen Yenice, doğa turizminin önemli noktalarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Yenice Belediyesinin hayata geçirdiği ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKKA) desteği ile 70 bin metrekare alan içerisinde bungalov evlerinin bulunduğu Ihlamur Terası’nda açılan Flora (Bitki) ve Fauna (Hayvan) Müzesinin yanında belediye tarafından macera tutkunları içinde hayata geçirilen "macera parkuru" da bölgede ilk olma özelliği taşıyor. Çam ağaçlarına halatlarla konuşlandırılan macera parkuru hem adrenalin, hem de zirvede doğa resitali heyecanı da sunuyor.

Yenice Ihlamur Teras İşletme Müdürü Aşkın Uzunkara, yaptığı açıklamada, Ihlamur Teras'ın Yenice'nin doğa turizminin gözde bir tesisi olduğunu söyledi.

Yenice Belediyesi tarafından yapılan tesiste daha önce restoran ve konaklama imkanları olduğunu, çeşitlendirme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Uzunkara, "Bunun yanında buraya gelen insanların biraz daha zaman geçirmesi için bu macera parkını düşündük. Daha önce salıncak ve yaban hayatı müzemiz vardı. Macera parkuru şuanda hizmete açıldı. 15 yaş üzerindeki müşterilerimize bu parkurdan 10 lira gibi bir cüzi miktarla geçirtiyoruz. Bildiğim kadar yakın coğrafyamızda bu tarz bir macera parkı yok" dedi.

Zipline ve paintball projelerini hayata geçireceklerini de aktaran Uzunkara, "Macera parkına 15 yaş sınırı koyduk, küçük çocuklar da çok talep etti. Belediye Başkanımız Zeki Çaylı çocuklar için de macera park oluşturmak için hazırlık talimatlarını verdi. Güvenlik en üst seviyede. Parkurda yürüyecek müşterimizin tüm güvenliği standart dağcı malzemeleriyle güvence altına alındı. Onların kullanımı gösteriliyor, buradaki görevli arkadaşımızla yürümesi sağlanıyor" diye konuştu.

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