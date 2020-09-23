Kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Karabük'te, kamyonun tünel içerisinde çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, KarabükEskipazar Karayolu Cildikısık Tüneli'nde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Eskipazar ilçesi istikametine bisikletle giden Mehmet Özdemir'e (67), tünel içerisinde arkasından gelen Necati D. yönetimindeki 61 K 25047 plakalı kamyon çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edilirken, çarpmanın etkisiyle savrularak yaralanan Özdemir, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Özdemir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü Necati D. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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