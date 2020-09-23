Tünelde kamyonun çarptığı bisikletli öldü

Yasin ALDEMİR/ESKİPAZAR (Karabük), (DHA)KARABÜK'te, tünelde kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü Mehmet Özdemir (67) yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde Cildikısık tünelinde meydana geldi. Necati D. yönetimindeki 61 K 25047 plakalı kamyon, tünelde bisikletle ilerleyen Mehmet Özdemir´e çarptı. Mehmet Özdemir ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Özdemir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kamyon şoförünün ifadesi alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2020-09-23 15:52:05
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