Karabük Valisi Gürel, maske takan çocuklara kitap hediye etti



Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK Valisi Fuat Gürel, denetimler sırasında kendisine selam veren çocuklara, maske takıp, örnek oldukları için kitap hediye etti. Vali Gürel, "Kitapları okuyup, özetini iyi anlatırsanız sizlere başka bir sürprizim olacak" dedi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan kararların sahadaki uygulamalarını yerinde denetledi. Vali Fuat Gürel, Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz ve görevlilerle Kıbrıs Şehitleri ile Kemal Güneş Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerinde denetim yaptı.

VALİLİĞE DE DAVET ETTİ

Denetimler esnasında yoldan geçen 3 çocuk, Vali Fuat Gürel´e selam verdi. Çocuklarla kısa süre sohbet eden Vali Gürel, çocuklara maske takıp, örnek oldukları için kitap ve maske hediye etti. Çocuklardan kitapları okumalarını ve valiliğe gelmelerini isteyen Vali Gürel, "Kitapları okuyup, özetini iyi anlatırsanız sizlere başka bir sürprizim olacak" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2020-09-23 16:58:06



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