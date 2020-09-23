Koronavirüs tedavisi gören hastane çalışanı, alkışlarla servise alındı

Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te, koronavirüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastane personeli Kemal Kaynar (45), alkışlarla servise alındı.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde yardımcı personel olarak çalışan Kemal Kaynar´ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Kaynar, görev yaptığı hastanede tedaviye alındı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 20 gün tedavi gören Kaynar´ın, durumu iyiye gidince servise alınmasına karar verildi. Kaynar, doktor ve hastane çalışanlarının alkışlayarak servise alındı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2020-09-23 18:07:45
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