Karabük'te kaçak avlanan 5 kişi yakalandı

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Karabük'te kaçak avlanma yaptıkları tespit edilen 5 kişi av tüfekleri ile birlikte yakalandı.

Edinilen bilgeye göre, Yenice ilçesine bağlı Göktepe Yaylası bölgesinde kaçak avlanma ihbarı alan Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede arama yaptı.

Aramada, kaçak avlanma yaptıkları 5 kişi yakalandı.

Ekiplerce av tüfeklerine el konulan şahsılara idari para cezası kesildi.

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