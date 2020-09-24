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Karabük'te kaçak avlanan 5 kişi yakalandı

İHA

Karabük'te kaçak avlanan 5 kişi yakalandı

Karabük'te kaçak avlanma yaptıkları tespit edilen 5 kişi av tüfekleri ile birlikte yakalandı.
Edinilen bilgeye göre, Yenice ilçesine bağlı Göktepe Yaylası bölgesinde kaçak avlanma ihbarı alan Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede arama yaptı.
Aramada, kaçak avlanma yaptıkları 5 kişi yakalandı.
Ekiplerce av tüfeklerine el konulan şahsılara idari para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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