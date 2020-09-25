Başkan Vergili ve iş adamlarının katkılarıyla Afrika’da su kuyusu açtırıldı

Karabüklü Belediye Başkanı Rafet Vergili öncülüğünde iş adamlarının katkılarıyla yaptırılan çalışmalar kapsamında Afrika’da su kuyusu açıldı.

Diversity Farklılık Derneği aracılığıyla gerçekleştirilen 2 aylık çalışmanın sonunda Nijer’in başkenti Niamey’e 130 km uzaklıktaki Zoubeırou Koira köyü suyla buluşurken, okunan duaların ardından akan su, başta köyün çocukları olmak üzere Afrikalı Müslümanlara büyük mutluluk yaşattı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, “Özellikle dünyanın son dönemde boğuştuğu pandemi sürecinde hijyen ve suyun önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bizlerin evlerinde musluklardan su akarken, yıllardır sömürülen Afrikalı kardeşlerimiz köy çeşmelerinden akan suya hasret. Onları bir nebzede olsun mutlu ettiysek ne mutlu bize. Bu vesile ile kampanyamıza desteklerini esirgemeyen iş insanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, Allah hayırlarını kabul etsin diyorum” ifadelerini kullandı.

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