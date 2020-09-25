Safranbolu'da, Altın Safran Belgesel Film Festivali başladı  



Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK´ün Safranbolu ilçesinde, 'Kültürel Miras ve Korumacılık' temasıyla bu yıl 21'incisi düzenlenen 'Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali' başladı.

21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda festival komitesinin çelek sunumu ile başladı. Çelenk sunumunun ardından 21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinlikleri kapsamında en iyi restore edilen ev seçilen Kavaslar Evi´ne onur ödülü plaketi törenle çakıldı. Töreninin ardından Leyla Dizdar Kültür Merkezi´nin önünde festival meşalesi yakıldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Altın Safran Belgesel Film Festivali´nin 21´incisini düzenlediklerini belirterek, "Estetiğin, kültürün başkenti olan kentimize çok yakışan bir festival var. 20 yıldır hiç ara vermeden günümüze kadar getirilmiş. Günümüze kadar ara vermeden getirilmesine vesile olan ve katsısı olan tüm festival komitesine çok teşekkür ediyorum. 20 yıldır hiç ara verilmemiş olan bu festivale içinde bulunduğumuz bu pandemi döneminde de ara vermeden zincir kırılmadan devam etmek istedik" dedi.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ise "Adana'nın Altın Kozası, Antalya´nın Altın Portakalı, Kuşadası´nın Altın Güvercini var. Bizim de Altın Safran Belgesel Film Festivalimiz var. İyi ki bu etkinlik Safranbolu´da planlanmış. Safranbolulu hemşerilerimiz bunu hak ediyor. Çünkü bu kadim uygarlığımızın güzel eserlerini atalarımızdan miras değil de torunlarımıza emanet olarak aktardıkları için hak ediyorlar. Bunun önemini ortaya koymak için bu etkinlikleri yapıyoruz." diye konuştu.

Daha sonra yönetmenliğini Yavuz Özer´in yaptığı 'Safranbolu'da Mekan' belgeselinin galası gerçekleştirildi. DHA-Kültür Sanat Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR

2020-09-25 20:46:38



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