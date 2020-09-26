Karabükspor soruşturmasında eski kulüp başkanlarının ifadeleri alındı Futbolcu araştırmasına bir dönemde 1.5 milyon Euro harcanmış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabükspor soruşturmasında eski kulüp başkanlarının ifadeleri alındı Futbolcu araştırmasına bir dönemde 1.5 milyon Euro harcanmış

İHA

Karabükspor soruşturmasında eski kulüp başkanlarının ifadeleri alındı Futbolcu araştırmasına bir dönemde 1.5 milyon Euro harcanmış

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor’da yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin Karabük Cumhuriyet Savcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında eski kulüp başkanlarından Feridun Tankut, Mustafa Yolbulan ve Hakan Yılmaz’ın ifadeleri alındı.
Yolsuzluk ve kulübü zarar uğratmaktan dolayı Dernek Denetçileri tarafından hazırlanan raporlar sonucu Karabük Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan soruşturma genişletildi.
Karabük Cumhuriyet Savcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz haftalarda SEGBİS üzerinden ifadeleri alınan kulübün eski CEO’su Hakan Ayvaz ile menajer Bayram Uğurlu ‘Resmi belgede sahtecilik’ ve ‘Hizmette görevi kötüye kullanma’ suçlanması tutuklanmış, avukatların üst mahkemeye itirazı sonucu Ayvaz, cezaevinden tahliye edilerek ev hapsine alınmıştı.

“Kulüp başkanlarının ifadeleri alındı”
Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eski kulüp başkanlarından Feridun Tankut SEGBİS aracılığı ile, Mustafa Yolbulan ve Hakan Yılmaz ise savcılığa gelerek ifade verdi.
Üst sınırı en az 5 yıl hapis cezası gerektiren suçlardan dolayı soruşturmanın yürütüldüğü dosya kapsamında ifade veren Tankut, kendisinin kulübe siyasi büyüklerin ve Karabük’ün önde gelenlerin daveti ile başkanlık yaptığını belirterek, “Kulübe geldiğim dönemde Hakan Ayvaz kulüpte CEO olarak görev yapıyordu. Ayvaz’ın genel tutumlarından ve işlerinden memnun değildim. Aramızda iş konularında sıkıntı yaşanırdı. Mali konuların kontrolü ondaydı. Yabancı menajer ödemeleri ile ilgili hiç bilgim olmadı. Kulübe geldiğimde geçmiş yıllardan ödenmeyen vergi borçları ve futbolcu borçlarını öğrendim. Hatta Mustafa Yolbulan’a 51 milyon borç olduğunu söylemişti ancak borcun 73 milyon lira olduğunu öğrendim. Mali konular bana intikal etmiyordu bu sebeple yüksek menajer ödemelerini Hakan Ayvaz’a soramadım ve aramızdaki sıkıntılar bu sebeple baş göstermişti” dediği öğrenildi.
Geçtiğimiz hafta ‘Hizmette görevi kötüye kullanma’ suçlaması ile tutuklanan Bayram Uğurlu ile aralarındaki ilişkiler ve para trafiği yönündeki kendisine yönetilen soruları da cevaplandıran Tankut, kendisini 22 yıldır tanıdığını ifade ederek, “ Kendisine kulüpten ödeme yapılmadı. Ben menajerlerin ne kadar ücret aldıklarını bilmem. Bunlara verilen çeklerle ilgili bilgim yok. Bunlar futbolcu ve menajeri bağlayan hususlar. Benim imzaladığım çeklerde ikinci imzaları kimin attığını bilmiyorum. Kalem kalem hangi ödemeler yapıldığını mali işlere bakan Hakan Ayvaz ilgileniyordu.” dedi.

1 milyon 500 bin Euro’luk futbolcu araştırma ödemesi
Denetçi raporlarında kulübün kasasından yapılan ödemelerinde sorulduğu Ferudun Tankut, ifadesinde şu sözlere yer verdi:
“Futbolcu araştırması adı altında yapılan 1 milyon 500 Euro’luk ödemelerden haberim yok ve böyle bir şey hatırlamıyorum. Futbolcu araştırması olarak kendim bizzat oyuncuları izleyerek seçerim. Bu ödemeler Karabükspor için çok astronomik ödemelerdir. Bizim dönemimizde yapılan menajerlik ödemeleri şeffaf bir şekilde kayıtlara geçmiştir. Diğer kulüpler futbolcu gideri ile menajer giderleri konusunda şeffaf davranmıyordu. Futbolcunun üzerinden menajerlik ödemesi yaparlardı.”
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Tankut, bütün işlerinde Karabükspor menfeatini düşündüğünü ve uzun yıllar çok başarılı hizmetler yaptığını da kaydederek, “Ankara’da kendisine ait ofisi kulübün orada yapılacak görüşmeler için yönetimde konuşarak kiraya verdiğini, Bayram Uğurlu ile aralarında sadece kendisine ait bir araziyi piyasa şartlarına kendisine sattığından para alışverişi olduğunu” kaydetmiş.
Soruşturma kapsamında ifade veren, eski kulüp başkanlarından Mustafa Yolbulan ise sorgusunda, Hakan Ayvaz’ı kulübe kendi getirdiğini, kendi döneminde Ayvaz’a yapılan 10 bin Euro’luk ödemeyi hatırlamadığını, başkanlık dönemi sonrası aralarında bir iş ilişkisi yada başka bir ilişkisi olmadığını söylediği öğrenildi.
Kulübe verilen borç ile ilgili yönetilen soruya ise Yolbulan, federasyondan vb. yerlerden gelecek paralar zamanında gelmediğinden kulübün mali sıkıntısından dolayı bor verdikleri ifade ederek, “Borç verdiğimiz paralar dönmemeye başlayınca borç vermeyi bıraktık ve toplamda 75 milyon civarında alacağımızda kalmıştır. Feridun Tankut döneminde kulüp adına alınan 450 bin civarındaki makam aracını alacağımıza karşılık aldık ve sattık” dedi.
Kriminal raporunda Juan Pablo Pachon isim ve imzası yerine Hakan Ayvaz’ın ciroladığı 3 ayrı çekte imzası olup olmadığı da sorulan Yolbulan, ifadesinde şu sözlere yer verdi:

“Genel olarak çek imzalamadığını söz konusu çekleri kendisi düzenleyip düzenlemediğini bilmediğini, imza benim imzama çok benziyor anca benim imzam yada değil diyemem. O dönem bu ödeme dengelerini Hakan Ayvaz ayarlıyordu.”
Yolbulan, ayrıca ifadesinde, Karabükspor konusunda maddi ve manevi olarak en mağdur kişi olduğunu belirterek, üzerine atılı suçları kabul etmediğini ve suçsuz olduğunu beyan etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalan beyana hapis cezası
YEREL HABERLER Yalan beyana hapis cezası
Vali Gürel, pandemide kentin durumu ile ilgili Bakan Soylu'yu bilgilendirdi
YEREL HABERLER Vali Gürel, pandemide kentin durumu ile ilgili Bakan ...
TOKİ konut projesinde banka kredisi alma şartı kaldırıldı
YEREL HABERLER TOKİ konut projesinde banka kredisi alma şartı ...
Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Safranbolu'da, Altın Safran Belgesel Film Festivali başladı  
YEREL HABERLER Safranbolu'da, Altın Safran Belgesel Film ...
Altın Safran Belgesel Film Festivali meşalesi 21'inci kez yandı Festival kapsamında en iyi restore edilen ev onur ödül plaketi çakıldı
YEREL HABERLER Altın Safran Belgesel Film Festivali meşalesi 21'inci ...
İnşaattan düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER İnşaattan düşen işçi yaralandı
KBÜ’lü uluslararası öğrencilere dış ticaret eğitimi
YEREL HABERLER KBÜ’lü uluslararası öğrencilere dış ticaret eğitimi
Karabük'te DEAŞ operasyonu Karabük'te yapılan DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Karabük'te DEAŞ operasyonu Karabük'te yapılan DEAŞ ...
AK Parti Merkez İlçe Başkanı Çetinkaya mazbatasını aldı
YEREL HABERLER AK Parti Merkez İlçe Başkanı Çetinkaya mazbatasını ...
Karabük'te 20 adet tekerlekli sandalye dağıtıldı
YEREL HABERLER Karabük'te 20 adet tekerlekli sandalye dağıtıldı
Karabük'te HES kodu olmayan kamu binalarına giremeyecek
YEREL HABERLER Karabük'te HES kodu olmayan kamu binalarına ...
Başkan Vergili ve iş adamlarının katkılarıyla Afrika’da su kuyusu açtırıldı
YEREL HABERLER Başkan Vergili ve iş adamlarının katkılarıyla ...
Yenice’nin ilk kadın Astsubayları göreve başladı
YEREL HABERLER Yenice’nin ilk kadın Astsubayları göreve başladı
Yenice İlçe Jandarma Komutanlığına Teğmen Yücel atandı
YEREL HABERLER Yenice İlçe Jandarma Komutanlığına Teğmen Yücel ...
Kaymakam Erdem ilk ziyaretini şehit ailelerine yaptı
YEREL HABERLER Kaymakam Erdem ilk ziyaretini şehit ailelerine yaptı
Cezaevinde öğrendiği oymacılıkla ağaçtan heykeller yapıyor Evin önündeki ahşap heykelleri gerçek insan sanarak selam veriyorlar
YEREL HABERLER Cezaevinde öğrendiği oymacılıkla ağaçtan heykeller ...
Safranbolu'nun altından bir şehir daha doğuyor UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu'da 375 yıl önce atık su ve kanalizasyon işlevi görmesi amacıyla yapılan yer altı tünelleri restore edilerek turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Safranbolu'nun altından bir şehir daha doğuyor UNESCO ...
Otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu Karabük'te otomobilin yaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya ...
Karabük'te kaçak avlanan 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Karabük'te kaçak avlanan 5 kişi yakalandı
Prof. Dr. Ilıcalı: “İstanbul’da en riskli alanlarda 2 milyon 58 bin 999 kişi yaşıyor” Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı: “İstanbul’daki riskli yapı sayısı Türkiye’nin riskli yapı sayısının yaklaşık yüzde 10’u kadar” “Olası bir 7.5 şiddetindeki depremde İstanbul’da 640 bin hanenin barınma ihtiyacı ortaya çıkıyor”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ilıcalı: “İstanbul’da en riskli alanlarda 2 ...
TEM otoyolundaki kazada hayatını kaybeden Feyza Yatmaz memleketinde defnedildi Karabük Valiliği Basın Müdürü Bilal Yatmaz’ın acı günü
YEREL HABERLER TEM otoyolundaki kazada hayatını kaybeden Feyza ...
Safranbolu´da, 4 asırlık tüneller turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Safranbolu´da, 4 asırlık tüneller turizme ...
KBÜ ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında işbirliği
YEREL HABERLER KBÜ ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X