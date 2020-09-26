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Safranbolu'da belgeselin "en iyileri" belli oldu Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında düzenlenen Belgesel Film Yarışması'nda "En iyi dalda belgesel film ödülü" sahiplerini buldu

İHA

Safranbolu'da belgeselin "en iyileri" belli oldu Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında düzenlenen Belgesel Film Yarışması'nda "En iyi dalda belgesel film ödülü" sahiplerini buldu

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında belgeselin "en iyileri"ne ödülleri verildi.
Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezinde düzenlenen törene, Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, davetliler ve sanat severler katıldı. Programda konuşan Vali Gürel, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Bu tür festivallerin Safranbolu'ya yakıştığını, daha iyi festivallerin gelecek yıllarda da yapılacağını ifade eden Gürel, pandemi nedeniyle kesintiye uğramamasının sevindirici olduğunu belirtti.
Bu yıl pandemi nedeniyle bu tür festivallerin yapılmamaya gayret gösterildiğini aktaran Gürel, "21'incisi düzenlenmesi gerekiyor, araya zamanın girmemesi gerekiyor. Araya zaman girmesinin bu tür festivallerin ilerleyen süreçlerde aksamasına sebep olacaktır. Festivaller kentin tanıtımı için çok önemlidir" dedi.
Safranbolu Belediye Başkanı Köse de jüri üyelerine, festival komitesinde yer alan herkese teşekkür etti.
Belgesel yarışmasına 98 ülkeden bin 431 eserin katıldığını vurgulayan Köse, fotoğraf yarışmasına ise bin 110 esrin katıldığını kaydetti.
Konuşmaların ardından Belgesel Film Yarışması'nda profesyonel kategoride "Gracefully" belgesel filmiyle yönetmen Arash Es'Haghi "En İyi Film Ödülü"nü kazandı. Profesyonel film kategorisinde "Aynı Evin Çocukları" belgesel filmiyle Hasan Özgen ve Kurtuluş Özgen Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. Amatör film kategorisinde "Uzaklarda" belgesel filmiyle Arjin Civan Şahin "En İyi Belgesel Film Ödülü"nü, aynı kategoride "Orman Çakalları" belgesel filmiyle Tufan Yıldız "Suha Arın Özel Ödülü"nü kazandı. Amatör kategoride "Kördüğüm" belgesel filmiyle Selim Uyar "Jüri Özel Ödülü"nü kazanırken, serbest kategoride "Uçurumun Kenarında" belgesel filmiyle Ali Can Abacı "En İyi Belgesel Ödülü"nü kazandı.
Ödül kazananlara ödüllerini Vali Fuat Gürel, Kaymakam Türköz, Belediye Başkanı Köse ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

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