Polis tarafından terminalden çıkartıldı, soluğu üst geçitte aldı Küfürler savurduğu polisler intihardan vazgeçirdi

Karabük’te polisler tarafından Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bulunan esnafı rahatsız ettiği gerekçesi ile dışarı çıkartılan genç üst geçide çıkarak atlamaya çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, olay KarabükSafranbolu karayolu Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Erhan G. isimli genç, Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde esnafı rahatsız edince polis ekipleri tarafından dışarı çıkartıldı. Polislere kızan şahıs terminalin karşısında bulunan üst geçide çıkarak atlamaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şahsın arkadaşı, üst geçitten atlamaya çalışan arkadaşını ikna etmeye çalışsa da, Erhan G. polislerin kendisine kötü davrandığını iddia ederek küfür etmeye başladı. Yaklaşık 15 dakikalık ikna çabaları başarılı olmayınca bir anlık dalgınlıktan yararlanan polis ekipleri şahsı çekerek güvenli bölgeye aldı.

Erhan G. polis merkezine götürülürken, vatandaşlardan biri sürekli para istediklerini belirterek şahıslara tepki gösterdi.

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