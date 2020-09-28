Mehmetçikten kan bağışına destek

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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında görevli 912 personel kan bağışında bulundu.

Kızılay yetkilileri Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığına 2627 Eylül 2020 tarihlerinde kan bağışı ile ilgili bilgilendirme semineri verdi. Seminerin ardından gönüllülük esasına göre 912 personelin kan bağışı yaptığı belirtildi.

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