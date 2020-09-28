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Kaza sonrası çakıl dolan yolu ellerine aldıkları fırçalarla temizleyip yıkadılar Yoldan çıkarak karşı şeride geçen tır, bir otomobili biçmekten son anda kurtuldu Beton firması çalışanları hem kaza yapan tırı kurtarmak için hem de yolu temizlemek için büyük çaba sarf etti

İHA

Kaza sonrası çakıl dolan yolu ellerine aldıkları fırçalarla temizleyip yıkadılar Yoldan çıkarak karşı şeride geçen tır, bir otomobili biçmekten son anda kurtuldu Beton firması çalışanları hem kaza yapan tırı kurtarmak için hem de yolu temizlemek için büyük çaba sarf etti

KarabükKastamonu karayolunda yoldan çıkan beton firmasını ait tır, karşı şeride geçerek banketten aşağıya düştü. Kaza sonrası çakıl dolan yolda başka kaza meydana gelmemesi için beton firması çalışanları ellerine aldıkları fırçalarla yolu süpürerek yıkadı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametinden Kastamonu istikametine seyreden Mehmet B. idaresindeki beton firmasına ait 06 BJM 408 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Yoldan geçen bir otomobili de biçmekten son anda kurtaran tır, banketten aşağıya düşerek durabildi. Sürücünün yara almadığı kaza sonrası yola savrulan çakıllar ise başka kazaya sebep vermemesi için olay yerine gelen firmanın çalışanları tarafından fırçalarla süpürülerek yıkandı. Yine beton firmasına ait vinç ve kepçenin yardımı ile banketten düşen tır da kurtarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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