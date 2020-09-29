KARDEMİR Kavşağı proje bedeli 64 milyon lira

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, KARDEMİR Kavşağı proje bedelinin 64 milyon lira olduğunu açıkladı.

Milletvekilleri Ünal ve Güneş, yaptıkları ortak basın açıklamasında, ihale sürecinin vize aşamasında olduğunu belirtti. Proje tamamlandığında yaşanan trafik sorununun büyük ölçüde azalacağını ifade eden Ünal ve Güneş, şunları kaydetti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız başta olmak üzere, Karayolları Genel Müdürümüz ve Karayolları Bölge Müdürümüzü ziyaretlerimizde sıklıkla dile getirdiğimiz ve her aşamasını yakından büyük bir titizlikle takip ettiğimiz KARDEMİR farklı seviyeli kavşak yapım projesinin 18.08.2020 tarihinde ihale edileceğini daha önce sizlerle paylaşmıştık. Son aşamalarına yaklaştığımız süreçte ise ihale sürecinin vize aşamasında olduğu ve proje bedelinin 64 milyon TL olarak öngörüldüğü belirlenmiştir. Bilindiği gibi şuan ki mevcut kavşak trafiği karşılamakta yetersiz kalmakta ve trafik yoğunluklarına neden olmaktadır. Bu yoğunluğun giderilmesi amacı ile Kardemir Kavşağı yeniden projelendirilmiştir. Yeni projeye göre kavşak ve bağlantı kollarının geometrik ve fiziki standartları iyileştirilerek; yakıt ve zaman tasarrufu, taşıt işletme maliyet kayıplarının azaltılması daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ile trafik, can ve mal güvenliğinin arttırılması hedeflenmektedir. Aynı zamanda D 030 ve D 755 yollarının kesişim noktasında bulunan KARDEMİR Kavşağı Kastamonu, Zonguldak ve Ankara illerinin bağlantısını sağlamakta ve şehir içi trafiği ile beraber Karabük Demir ve Çelik Fabrikasına da hizmet vermektedir. Projede 514 metre uzunluğunda altgeçit ve bu altgeçit üzerinde 2 adet köprü (1x31 m, 1x23 m) ve 2 adet dere köprüsü (1x93m, 1x425,5 m) olmak üzere 4 adet köprü ve 115 metrekare bitümlü sıcak karışım imalatının yapılması planlanmaktadır. Proje tamamlandığında vatandaşlarımızın yaşadığı trafik yoğunluğu büyük ölçüde azalmış olup, daha güvenli ve standartları yüksek konforlu ulaşım imkanı sağlayacaktır. İlimizin değerine değer katacak olan bu büyük projenin adım adım takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na, Karayolları Genel Müdürümüz Abdulkadir Uraloğlu’na ve Karayolları Bölge Müdürümüz Yüksel Oğuzhan’a teşekkür ediyor, şimdiden ilimize hayırlı olmasını diliyoruz."

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