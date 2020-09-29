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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Safranbolu'da köy yolları asfaltlanıyor

İHA

Safranbolu'da köy yolları asfaltlanıyor

Karabük İl Özel İdaresi tarafından 2020 yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) programı kapsamında grup yollarında planlanan sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.
Sıcak asfalt programı kapsamında Safranbolu ilçesine bağlı Sine köyü grup yolunda alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlayan yaklaşık 5 kilometrelik bitümlü sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Karabük Valisi Fuat Gürel ve AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun’dan bilgi aldı.
Vali Gürel, Özel İdare personelinin gece gündüz demeden, mesai kavramı gözetmeksizin çalıştığını söyledi.
Özel İdarenin çalışmaları kendi araç parkı ve personeliyle yürüttüğünü ifade eden Gürel, "Saatte 240 ton üretim yapabilen ve bölgemizin en güçlü asfalt plentlerinden bir tanesine sahibiz. İlimizde 277 tane köyümüz var ve yol ağımız yaklaşık 3 bin kilometre. Öncelikli olarak grup yollarımızı tamamlayacağız, imkanlarımız ölçüsünde de sıcak asfalt çalışmalarımıza diğer köy ve mahalle yollarımız ile devam edeceğiz. Amacımız vatandaşımızın şehirde bulduğu imkanları köylerimizde de bulması ve köylerine rahat bir şekilde gidip gelebilmesi. Ödeneklerin ilimize tahsisi için bakanlıklarda büyük emek gösteren milletvekillerimize, bu yatırımları gerçekleştiren İl Genel Meclisimize ve büyük bir gayret ve özveri ile bu projeleri gerçekleştiren İl Özel İdaresi yöneticilerimize ve personelimize teşekkür ediyorum. Yapımına başladığımız Safranbolu Sine köyü grup yolu sıcak asfalt çalışmalarının tüm köylerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.
Safranbolu Sine köyü grup yolunda başlanan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Gürel ve Milletvekili Cumhur Ünal’a, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri, İl Genel Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar ve köy sakinleri eşlik etti.

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