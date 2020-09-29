Tartıştığı erkek arkadaşı ormanda bırakınca kayboldu Ormanda kaybolan genç kızı AFAD ve UMKE ekipleri buldu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde erkek arkadaşı ile gezmeye giden ve tartışma sonucu erkek arkadaşının ormanlık alanda bırakması sonucu kaybolan genç kızı UMKE ve AFAD ekipleri buldu.

Edinilen bilgiye göre olay Safranbolu ilçesine bağlı Yukarı Çiftlik köyü ile Beştepeler mevkii arasında meydana geldi. R.C isimli genç kız arkadaşı N.D ile ormanlık alanda gezintiye çıktı. Bir süre gezdikten sonra kız arkadaşı ile tartışan R.C., kız arkadaşının sakinleşmesi için yanından uzaklaştı. Bir süre geri geldiğinde ise kız arkadaşı N.D.’yi bulamayan R.C., etrafta arama yapmasına rağmen bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren aramalarının ardından genç kız ormanlık alanda bulunarak jandarma ekiplerine teslim edildi.

İki genç jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola getirildi.

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