Tartıştığı kişiyi bacağından vurup, kaçtı



Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK´te, S.K. aralarında husumet bulunan Erdal I.´yı (47) tabanca ile bacağından vurup, kaçtı. Polis S.K.´yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Çay Sokak´ta bulunan Balık Pazarı'nda meydana geldi. S.K., aralarında husumet bulunan Erdal I. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine S.K., üzerinde bulunan tabancayı çıkartarak ateşledi. Bacağından vurulan Erdal I. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erdal I., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan S.K.´yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2020-09-29 20:45:34



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